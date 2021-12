Évreux. Nouveaux trains normands : les sièges seront fabriqués... en Normandie

Il y a quelques jours, la Région dévoilait ce à quoi pourraient ressembler ses futurs trains d'après une vaste enquête auprès des Normands. Ce jeudi 19 janvier 2017, son président Hervé Morin assistait à la signature de la commande d'un élément essentiel de ce nouvel intérieur: les sièges.

Signature du contrat entre @Bombardier et #Compin pour la fabrication en #Normandie à #Evreux des sièges de qualité de nos futurs trains. pic.twitter.com/0IaTCNJ8qA — Hervé Morin (@Herve_Morin) 19 janvier 2017

18 000 fauteuils à fabriquer

Les quelque 18 000 fauteuils qui équiperont les 40 rames commandées seront fabriqués à Évreux (Eure), par l'entreprise Compin. "Cette commande représente pour nous probablement une année d'étude et quatre ans d'activité, précise son directeur, Pierre Sainfort. Avec à la clé 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente 20 % de notre activité à Évreux."

S'il est pour le moment difficile d'évaluer combien d'emplois cette nouvelle commande permettra de créer, il explique que "nous recruterons pour le moment dans les métiers de l'ingénierie et ensuite dans les métiers d'opérateurs techniques".

Être normand, un atout

Si la Région n'est pas ici le commanditaire direct - Bombardier s'occupant lui-même de choisir les sous-traitants avec qui il travaille, Pierre Sainfort assure "qu'être normand a été, est un atout!" Pour le reste, "nos concurrents sur ces marchés sont principalement des Allemands et des Italiens, et les négociations que nous avons eues avec Bombardier ont aussi été sur la qualité et sur le prix".

Les participants à l'enquête peuvent être sûrs d'une chose. "Sur les dernières études, les sièges sont bien dans les tons bleus et gris", assure le président de Compin. Un choix fidèle à la demande de plus de 50 % des sondés qui réclamaient un "intérieur bleu et bois".

@Herve_Morin PDT @JBGastinne VP @RegionNormandie ont rendu conclusions sur la consultation sur nvx trains lancée en 2016... pic.twitter.com/l6Cz87co1g — NormandieConquérante (@NdieConquerante) 16 janvier 2017

