Ligue 1. FOOTBALL (Ligue 1, match retard) : Le SM Caen rechute dans le contenu et perd à Nantes (1-0)

Le film du match :

2 : Parti seul en face à face avec Vercoutre suite à une grosse erreur de Yahia, Sala perd son duel avec le portier caennais.

64 : Percussion de Harit qui se joue de Guilbert, voit sa frappe contrée par Vercoutre et repoussée par la barre sur la tête plongeante de Sala qui marque.

Nantes 1-0 Caen

84 : Énorme occasion Nantaise par Thomasson qui croque Yahia en entrée de surface de réparation suivie d'un missile que Vercoutre enlève de sa lucarne au prix d'une superbe parade.

87 : Erreur de Lima qui permet à Bazile de frappe en entrée de surface mais Dupé signe la parade.

Le fait du match : 84e, la seule occasion caennaise...

Les Caennais n'étaient "pas dedans" comme l'a dit Alaeddine Yahia dès la pause, ils ne sont jamais réellement parvenus à se montrer dangereux sur le but de Dupé. Le seul des trois tirs cadrés dangereux pour Caen est l'oeuvre de Bazile et est intervenu à seulement six minutes du terme. Trop peu pour espérer revenir.

L'homme du match : Jordan Adeoti (Caen)

Peu mis en danger et à l'attaque en fin de match, Jordan Adeoti a tenté d'apporter son allant à une équipe trop attentiste, hier. Lui est resté dans le tempo de Lyon, comme Bessat ou Féret.

La décla :

Julien Féret (milieu Caen) : "On ne fait pas un bon match, c'est un match raté. Tout ce qu'on a mis contre Lyon, on ne l'a pas retrouvé ce soir. Ils nous ont imposé quelque chose à quoi on n'a pas su répondre. Il faut arrêter d'être dans la réaction, il faut être dans l'action".

Fiche technique :

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Miguelgorry, Spectateurs : 17 818

Avertissements : Nantes : Djidji (22), Harit (32), Caen : Santini (35), Malbranque (71)

NANTES : Dupe, Carlos (Viscarondo 18), Lima, Dubois, Djidji, Harit, Gillet (cap), Rongier, Iloki (Thomasson 73), Sala, Bammou (Touré 81), entr : Serbgi Conceçao

CAEN : Vercoutre, Guilbert, DaSilva, Yahia, Adeoti, Bessat, Delaplace (Malbranque 67), Féret (cap), Karamoh (Bazile 63), Rodelin, Santini (Sané 77), entr : Patrice Garande

But : Nantes : Sala (64)

