Carte scolaire dans le 1er degré dans l'Orne : 18 fermetures de classes contre 6 ouvertures à la rentrée de septembre

La carte scolaire dans le 1er degré dans l?Orne pour la rentrée de septembre, dévoilée ce vendredi matin, aux syndicats d?enseignants, lors d?un Comité Technique Paritaire, à l?Inspection Académique à Alençon... 18 fermetures de classes dont deux classes d?intégrations scolaires (CLIS), sont annoncées contre 6 ouvertures.... L?aigle, Flers et Vimoutiers seront les communes les plus impactées avec deux fermetures de classes dans chacune de ces villes... 1 fermeture à Ste Gauburge, Juvigny sous Andaines, au RPI de Berjou / Ste Honorine / La Chardonne, dans le bocage, à l?école Pagnol d? Argentan, et à Prévet à Alençon ...15 postes de remplacements seront également supprimés.....

La réunion, a durée plus de 3 heures.... les syndicats désapprouvent ces fermetures ! ... Ils boycotteront le Conseil de l?Education Nationale, chargé de valider la carte scolaire, mardi prochain en Préfecture... un nouveau conseil a été programmé pour le 13 avril ....



et puis, la classe de l?école de Champsecret / Dompierre près de Domfront est sauvée... sa fermeture avait été annoncée... ce vendredi matin, une quarantaine de parents d?élèves, et des élus, avaient manifesté pour la 3ème fois en 3 semaines....

