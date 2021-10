Foot, ligue 1, Caen battu par le leadeur Lille, 3 à 1... Ligue 2, Le Mans / Angers : 0 partout... Laval / Clermont : 1 partout ; Le Mans reste 3ème, Laval 13ème... Basket, pro A, Le Mans s'impose 81 à

Foot, Ligue 1 :

Caen à logiquement perdu face au leader, Lille? les lillois se sont imposés face aux bas-normands, 3 à 1?au classement, Caen, perd une place et se retrouve 14ème? à 3 points seulement du premier reléguable Monaco?



Ligue 2

Le derby ligérien entre Le Mans et Angers? s?est soldé par un nul 0 partout?

Laval a également fait un nul 1 partout face à Clermont Ferrand?

Au classement, le Mans reste 3ème, à un point des deux premiers, Evian Thonon et Ajaccio?

Les mayennais sont 13ème ?.



Cfa2

Alençon perd 1 à 0 face Changé ?.les alençonnais se retrouvent 10ème au classement?



En DH, Flers reste invincible? les flériens sont allés battre Mondeville 2 à 0

Une victoire qui permet au leader Flers, de conserver la tête du classement, et de posséder 7 points d?avance face au second, Deauville Trouville qui a battu Vire 3 à 1 !



Basket, Pro A Le Mans s'est relancé dans la course aux play-offs en allant s'imposer largement 81-70 sur le parquet d'un concurrent direct, Villeurbanne. A six journées de la fin de la saison régulière, les Sarthois restent donc dans la course pour une place en quarts de finale



Nationale3

Lisieux bat Laval 97 à 77.. Lisieux est 4ème



Pré nationale

Les garçons d?Alençon s?imposent 80 à 58 face à Caen Nord Basket.

Les féminines battent, l? Avant-garde de Caen. 53 à 37

Au classement, les garçons et les filles sont 3ème ....

