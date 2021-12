Qui de Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Benoit Hamon, François de Rugy, Sylvia Pinel ou Jean-Luc Behnnamias sera le champion de la gauche ou plutôt de "la Belle Alliance populaire" ? Depuis plusieurs semaines à Caen (Calvados), les jeunes militants du Parti socialiste battent le pavé pour convaincre les sympathisants et les hésitants à apporter leur suffrage à l'un des sept candidats. "La difficulté pour les militants est de rééditer le même succès qu'en 2011, lors de la première primaire de la gauche pour la présidentielle. Cette année, nous étions dans l'inconnu de la candidature ou non de François Hollande, et nous avons disposé de moins de temps pour nous organiser", précise Lucie Salley. Cette membre des jeunes socialistes de Caen préside aussi le comité départemental de soutien à Benoit Hamon.

Un choix électoral éclairé par les débats?

"Le premier débat a clairement manqué de rythme, estime-elle. Néanmoins celui de dimanche soir a permis d'éclairer davantage les divergences entre les candidats". Divergences qui n'empêcheront pas les militants de soutenir le vainqueur "quel qu'il soit".

À Caen comme au niveau national, les militants socialistes jouent donc la carte de l'unité, une gageure alors que le parti de la majorité a accusé ces dernières années une perte très nette de militants. "C'est aussi le cas à Caen", admet Lucie Salley. Une perte de militants associée au fait que le vainqueur de la primaire aura à affronter notamment Jean-Luc Mélenchon à sa gauche et Emmanuel Macron à sa droite. Une situation délicate pour le futur champion du PS. Qu'il soit situé à l'aile droite du parti comme Manuel Valls ou à son aile gauche comme Benoit Hamon.

Selon la jeune fille, le nombre de participants aux primaires sera déterminant dans la course à l'Élysée. "En dessous d'1,5 million de participants, je considère que c'est un échec. Si on fait 2,5 millions on aura lancé une dynamique". Réponse dimanche soir!

