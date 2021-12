En mars prochain, le nouveau centre socio-culturel doit ouvrir ses portes à Ifs. "C'est notre grand projet et il me tenait particulièrement à coeur", explique le maire d'Ifs, Michel Patard-Legendre.

Les travaux ont commencé en 2016. Le centre sera situé rue de Caen, au niveau des anciens bâtiments de Pôle emploi. "Ça sera un lieu incontournable de rencontres, d'activités, d'expositions, de concerts". Le centre a également pour but d'être un lieu incontournable de vie pour la population.



A LIRE AUSSI.

La primaire de la droite et du centre, mode d'emploi dans l'Orne

Nouvelle prison de Caen : le voile en partie levé lors d'une réunion publique

En Normandie, le festival Les Boréales fête ses 25 ans

Sports : les résultats de ce début de week-end en Normandie

Première pierre posée pour un CFA nouvelle génération près de Rouen