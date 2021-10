Carte scolaire dans le Calvados : 75 fermetures de classes contre 49 ouvertures dans le 1er degré

L?inspecteur de l?Académie du Calvados dévoilait mardi, la carte scolaire pour le premier degré... elle prévoit 75 fermetures de classes contre 49 ouvertures...

Pendant ce temps là, dans l?Orne, le Conseil Départemental de l?Education Nationale programmé en préfecture était boycotté par les syndicats d?enseignants et la fédération des parents d?élèves.. Nouvelle réunion le mercredi 13 avril....



Et l?inspectrice de l?Académie de l? Orne, recevra ce mardi soir, à 17h, à Alençon, une délégation de parents d?élèves et d?enseignants des collèges Molière et Dolto de L?Aigle ou, des suppressions de postes sont annoncées ...

