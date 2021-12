L'Agenda en Normandie : mercredi 25 janvier

MANCHE

VOX, le groupe "rock pop", made in Montpellier, qui mélange les genres rock, pop, soul,psyché et punk... sort son 1er Album Pompidou et vient le présenter avec la Pieta dans le cadre des soirées Girls Don't Cry, une tournée de concert aux quatre coins de la France pour présenter des artistes féminines sur scène et Hors scène. Rendez-­vous ce vendredi dès 20h au Bayou. Entrée 5 € en prévente, 8€ sur place.

Le comité des fêtes de Roncey organise ce samedi, à la salle des fêtes de Hambye, le spectacle humoristique de Ginette la reine des boulettes. Il s'agit d'un spectacle humoristique tout public, décapant, qui met en scène "Ginette", une villageoise de 60 ans à travers de nombreux sketchs. Les places sont au prix de 14€ et peuvent être réservées au 02 33 46 87 73.

CALVADOS

Une fois par mois, le CHU de Caen propose aux patients, aux visiteurs et aux personnels de découvrir un artiste, un groupe, le temps de ce rendez-vous musical. Ce soir dès 19h30, retrouvez Hélène GRANDSIRE chanter en piano-voix les textes de cinq poètes mis en musique par Léo Ferré, de l'art poétique !

De vendredi à dimanche, de 9h30 à 17h30, 42 Maisons de Compagnons du Devoir réparties sur la France, ainsi que la Maison de Bruxelles, ouvriront leurs portes au grand public. Le but : faire découvrir aux jeunes collégiens, lycéens et étudiants en quête d’orientation professionnelle, mais aussi à leur famille, les 29 métiers enseignés au sein de l’association. Résolument tournés versl’avenir, les Compagnons du Devoir profiteront de ces trois journéespour informer le public sur l’évolution des métiers et les nouvelles compétences requises. Rendez-vous à la Maison de Caen, 14 rue Claude Bloch.

ORNE

Ce samedi c'est l'événement "Raconte Petits" à la médiathèque de Flers Agglo. Une lecture spécialement destinée aux tout-petits, aux enfants de moins de 3 ans dans la salle de l’Heure du conte. Une découverte du livre en famille. C'est chaque dernier samedi du mois à 10h45 et 11h15, c'est gratuit. Rendez-vous au Pôle culturel Jean-Chaudeurge, 9 rue du collège, plus d'infos au 02 33 98 42 22.

Samedi c'est également le Tendance Live au parc Anova d'Alençon dès 20h. Près de 4h de concert, des animations et des cadeaux à remporter pour un événement festif, familial et gratuit. Parmi les artistes présents à Alençon, vous pourrez applaudirTalisco,Ridsa,Loukaprotégé de Maitre Gims, June The Girl, Corson,Pagadixx,Souf,Boostee,Arcadian,Damien Lauretta etTibz. Vous avez gagné vos places sur Tendance Ouest.