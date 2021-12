Des bouteilles, des chaussures, une antenne de voiture… et même des sous-vêtements! Ce dimanche 15 janvier 2017, la pêche a presque été trop bonne pour le premier footing écolo organisé à Rouen (Seine-Maritime). "Les gens jettent tout et partout", soupire Pierre Ebran, l'étudiant à l'origine de l'événement.

210 kilos de déchets en tous genres

En tout, ce ne sont pas moins de 210 kilos de déchets qui ont été ramassés. Un chiffre très officiel, car "toute la récolte a été pesée". La bonne nouvelle, c'est qu'une soixante de participants se sont joints à lui. Bien plus que ce qu'il espérait, et ce malgré le mauvais temps. En plus des trois parcours initialement prévus, deux ont dû être rajoutés pour permettre de faire des petits groupes.

"Les gens ont dit qu'ils aimeraient recommencer et il y a même un couple des Andelys (Eure) qui voudrait faire la même chose là-bas", ajoute Pierre Ebran. Après cette première réussie, le jeune homme voudrait instaurer des sorties moins importantes mais plus régulières. Avant de remettre le couvert, cet été, pour un nouveau grand rassemblement pour lequel il cherche cette fois des sponsors.

