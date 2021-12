C'est un véritable marathon de créativité qu'ont parcouru, pendant une semaine, les étudiants en 3e année à l'ENSICAEN, l'école publique d'ingénieurs de Caen. Ils ont travaillé en groupe sur un même thème: la ville de demain et plus particulièrement, la question de la mobilité et de l'accessibilité.

Parmi les idées, entre autres, une application mobile pour aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer dans la ville. De belles idées pour imaginer le Caen du futur.

