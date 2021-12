Nouvel album pour la chanteuse et pianiste australienne Sarah McKenzie

Paris in the Rain est le 4ème album de l'australienne Sarah McKenzie. Composé de 13 titres, il est disponible depuis le 13 janvier 2017. Alors qu'elle n'a pas encore 30 ans, elle maîtrise déjà parfaitement la voix chaleureuse et exigeante du chant jazz. Elle s'accompagne au piano et nous enchante avec ses mélodies, comme dans le single éponyme agrémenté de quelques mots français.

Sarah McKenzie était en 2016 l'invitée du festival Jazz sous les pommiers de Coutances, elle fera beaucoup de dates françaises en 2017. Son premier concert de l'année a d'ailleurs été donné à Annecy.