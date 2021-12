Caen. Calvados : pour se rembourser, il vole des chèques à son ami

C'est pour trois délits, commis en 2012 et 2014, que Kevin Delprat a été jugé en son absence le jeudi 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados).

Il dérobe de l'essence dans un réservoir

A 5h du matin le mardi 5 juin 2012 à Caen, lors d'une ronde de surveillance, la police municipale remarque une voiture garée derrière une Twingo. Un homme récupère un bidon et en verse le contenu dans son réservoir. Interpellé, il admet avoir coupé la durite du véhicule en stationnement pour se dépanner en carburant et promet de rembourse cet "emprunt" plus tard.

Il vole trois chèques

En février 2014, à Cormelles-le-Royal (Calvados), au sud de Caen, il vole trois chèques à un ami qui lui doit de l'argent et les utilise en contrefaisant sa signature. Là encore, l'individu a une explication : "C'est un escroc ! Je lui ai prêté de l'argent et j'ai décidé de me rembourser."

Son casier judiciaire n'est pas vierge : conduite sans permis, sans assurance, refus d'obtempérer, usage de stupéfiants, vols et... contrefaçon de chèques.

Six mois de prison ferme

Kevin Delprat est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et écope de six mois de prison ferme. S'y ajoute, pour la victime du vol de carburant, 159€ de préjudice matériel et 300€ de préjudice moral et pour la victime du vol et de la contrefaçon de chèques, 300€ de préjudice moral et 24,30€ de frais bancaires. Enfin, 500€ de frais de justice lui sont demandés.

