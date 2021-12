Rouen. Football (National) : Nouveau match nul pour Quevilly Rouen Métropole face à Châteauroux (1-1)

Alors que les Normands démarrent la rencontre fort en dominant leur adversaire dans la conservation du ballon, les occasions se font rares mais la première est à mettre à l'actif des locaux sur un bon travail dos au but de Medhy Guezoui qui transmet la balle à Romain Basque, de nouveau titulaire après cinq matchs de suspension, qui tire au dessus de la barre.

Domination normande

Si les visiteurs du jour répliquent sur une tête bien captée par Dan Delaunay sur un corner, c'est sur l'action suivante que le jeune Romain Basque va s'illustrer à nouveau en allant effectuer un pressing sur le défenseur Castelroussin, récupère le ballon à l'entrée de la surface et adresse une frappe bien placée pour l'ouverture du score (1-0; 26e)

Une avance de courte durée puisque sur une décision pour le moins étonnante, l'arbitre de la rencontre décide de siffler penalty pour une faute de Gary Marigard dans la surface. Un penalty parfaitement transformé par Depres (1-1 ; 29e)

Guezoui tout près d'enlever la feuille à la dernière minute

La deuxième mi-temps sera identique à la première avec toujours une domination des "Rouge et Jaune" qui conservent le ballon mais qui peinent à se procurer des occasions. Dans les tous derniers instants, le buteur Medhy Guezoui manquera de peu la balle de match sur un centre repris de la tête de peu à coté du but (89e). Impossible d'aller plus loin qu'un huitième match nul de la saison pour QRM qui reste néanmoins bien calé en 2e position, avant le prochain rendez-vous à Epinal vendredi 20 janvier 2017.

La réaction :

Manu Da Costa (entr. QRM) : " Ce soir c'est la frustration qui prime. On a le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait face à cette équipe. On a manqué efficacité et de réussite. Ce qui me dérange c'est la décision contre nous et difficilement avalable. Dans le contenu on est très fier car on jouait un cador de ce championnat. On a bien fait les choses offensivement et défensivement mais on est frustrés car un on a fait un match référence à Diochon aujourd'hui."

