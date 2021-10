Ligne ferroviare à grande vitesse en Normandie : débat public en octobre !

Le projet de construction d'une ligne ferroviaire nouvelle entre Paris et la Normandie, fera l'objet d'un prochain débat public en octobre...

Ce projet porté par Réseau ferré de France comprend trois scénarios vers Caen d'une part et vers Le Havre via Rouen d'autre part pour un coût estimé entre 9 et 15 milliards d?euros pour une longueur entre 300 et 350 kilomètres...

Objectif : réduire les temps de parcours à 1H15 entre Paris et Caen, contre 2H10 aujourd?hui...

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire