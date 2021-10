Carte scolaire dans l'Orne : une délégation de parents d'élèves et d'enseignants du collège de Moulin la Marche chez l'inspectrice de l'Académie de l'Orne ce lundi soir

Les parents d?élèves du collège de Moulins la Marche, chez l?inspectrice d?Académie de l?Orne, ce lundi soir. Lundi dernier : parents et élus avaient filtré la circulation à Moulins la Marche, avec distribution de tracts, pour protester contre la fermeture de 3 classes dans leur collège ? où 8 millions d?euros de travaux de rénovation, sont en cours d?investissement.

Et puis samedi, plus de 200 personnes, des enseignants mais aussi des parents d?élèves étaient rassemblés devant la préfecture de la Mayenne à Laval pour dénoncer 15 suppressions de postes d?enseignants dans le 1er degré à la rentrée de septembre ?.un nouvel appel à la manif a été lancée pour mardi et mercredi?.

