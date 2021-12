L'Agenda en Normandie : lundi 23 janvier

MANCHE

Du Point Virgule à Bobino, Walter est incournable, ancien chroniqueur dans C à vous sur France 5 et pour la Nouvelle Edition sur Canal +, ses chroniques n’ont laissé personne indifférent. Ce grand méchant belge va vous faire rire : il teste, déteste et conteste tout ce qui lui tombe sous la main ! Il est en spectacle à la salle culturelle de Sartilly Baie Bocage ce vendredi dès 20h30.

Jusqu' au 11 février 2017, assistez à la 27ème édition de la Cinemovida, du cinéma espagnol et sud-américain à Cherbourg. Parmi les nombreux films qui composent cette édition, tous les genres, tous les styles seront représentés, des films encore inédits dans notre pays auxquels s’ajouteront un certain nombre d’avant-premières exceptionnelles. Plus d'infos sur cherbourgtourisme.com

CALVADOS

Ce jeudi retrouvez Henri Texier au Théâtre de Caen dès 20h. Musicien baroudeur, pilier du jazz européen, Henri Texier rend hommage aux Sky Dancers, nom que se donnaient entre eux les Amérindiens de l'Amérique du Nord. Parce qu'ils étaient supposés ne pas avoir le vertige, ils étaient employés pour construire les gratte-ciels et dansaient sur les poutrelles.

Vendredi et samedi, c'est le Top Normandy tennis de table. Deauville recevra l'élite du tennis de table féminin français avec le 3ème tour de critérium fédéral, de la catégorie moins de 11 ans à Sénior. Plus de 150 joueuses seront présentes. Rendez-vous au Pom's de Deauville, plus d'infos au 02 35 67 37 11.

ORNE

Aujourd'hui et demain, retrouvez les sonnets de Shakespeare au théâtre d'Alençon. Norah Krief se glisse dans la peau de Sir William Shakespeare pour interpréter un florilège de ses plus beaux sonnets accompagnée de Richard Brunel. Au fil de ce voyage lyrique théâtral, les mots du grand Will épousent tous les genres : ballades, ritournelles, samba, hymnes pop et même rock !

Mercredi assitez à 2 projections événements au théâtre intercommunal de Domfront en Poiraie. D'abord "Rogue One, a star wars story" à partir de 17h. Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. Puis retrouvez le film "Les pépites" à 20h45, un documentaire sur l'éducation des enfants Cambodgiens.