Six cambriolages en série à Caen

Selon la police, six cambriolages ont été commis mardi 3 août à Caen, Bretteville-sur Odon et Giberville. Elle fait le lien entre tous ces délits car le mode opératoire est à chaque fois le même. Les voleurs ont profité de l'absence des résidents pour pénétrer à l'intérieur des maisons après avoir brisé une fenêtre. Le plus souvent, ils ont dérobé des bijoux et de l'argent liquide.