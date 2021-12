Avec quelle chanson êtes-vous entrés en 2017?

La musique accompagne souvent le passage à la nouvelle année lors du réveillon de la Saint Sylvestre. Deezer a répertorié pour nous les titres les plus diffusés à ce moment là dans les minutes de la fin 2016 et début 2017. Notez que la 2ème et 9ème place sont occupées par des titres qui ne sont que des décomptes de 15 à 0! Suprenant...

1) "24K Magic" de Bruno Mars

2) "Bonne année ! Le compte à rebours officiel de la Saint-Sylvestre !" de La Bande à Michel

3) "My Way" de Calvin Harris

4) "Can't Stop the Feeling !" de Justin Timberlake

5) "This Girl" de Kungs

6) "Les sardines" de Patrick Sébastien

7) "Sapés comme jamais" de Maître Gims

8) "Uptown Funk" de Mark Ronson & Bruno Mars

9) "Bonne année ! Le compte à rebours officiel du jour de l'an" de La Bande à Michel

10) "Let Me Love You" de DJ Snake