Avicii : 2016, il annonce sa retraite. 2017, il revient !

En Mars dernier, le célèbre DJ Tim Bergling, alias Avicii, voulait mettre un terme à sa carrière d'artiste. (LIRE AUSSI : Le DJ Avicii met sa carrière live entre parenthèses)



Il livrait alors un message de remerciement à tous ceux qui ont contribué à ce succès : « Mon chemin a été couronné de succès mais ça n'a pas été sans embûches. Je suis devenu adulte en grandissant comme artiste, j'ai appris à mieux me connaître et j'ai réalisé qu'il y a tellement de choses que j'aimerais faire dans ma vie. Je m'intéresse à beaucoup de domaines mais j'ai si peu de temps pour les explorer »



En réalité, il s'est remis au travail et sortira un nouvel album très bientôt. D'après lui, le meilleur qu'il n'a jamais produit.





HAPPY NEW YEAR! 2016 was a rough year for many of us but tonight we get a fresh new start. My new year’s resolution is to make the best damn album of my career #nopressure #greattobeback Une photo publiée par Avicii (@avicii) le 1 Janv. 2017 à 0h36 PST







Traduction : BONNE ANNÉE ! 2016 a été une année difficile pour beaucoup d'entre nous, mais ce soir, c'est un nouveau départ. La résolution de ma nouvelle année est de faire le meilleur album de ma carrière #nopressure #greattobeback



Le voici donc de retour en studio, avec pour ambition de publier « le meilleur album de sa carrière ».



