Un lundi au soleil.... sous un ciel bleu... T° de 0° à 22°

Météo France relevait ce lundi matin... 0° à Flers... 1°5 à L?Aigle... 2°2 à Argentan... 5°5 à Alençon... et 7°6 à Mortagne au Perche .....



Le soleil brille sans guère d'opposition, tout au long de cette journée.... réchauffant ainsi rapidement l'atmosphère. Quelques nuages d?altitude vont progresser lentement en fin d?après midi par l?Ouest.... mais ils ne seront pas une menace pour le soleil !

Les températures sont à la hausse et les maximales s'échelonnent de 20 à 22 degrés de Flers à Bellême.

Le vent faible tourne progressivement de l'est au sud.

