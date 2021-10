Football, Ligue 1, Caen s'incline 3 à 2 face à Sochaux et replonge en zone rouge.. Ligue 2, Laval bat Nîmes 1 à 0, les mayennais sont 12ème... Le Mans affronte Le Havre ce lundi soir...CFA 2, Alençon

Football

31ème journée de Ligue 1?Caen s?incline 3 buts à 2 face à Sochaux. Les Caennais redescendent dans la zone rouge ?Pourtant, les malherbistes avaient ouvert le score, à la 9ème minute avec un but de Youssef El Arabi ?. Au classement, le Stade Malherbe est donc 18e, premier relégable a égalité de points avec Monaco, 17e.



Ligue 2

Laval à battu Nîmes 1 à 0 ?Les Mayennais gagnent une place au classement et s?installe 12ème?



Et à suivre ce lundi soir, Le Mans - Le Havre, en clôture de la 31e journée.... la rencontre peu permettre aux sarthois, qui n'ont plus gagné depuis sept matches de retrouver le podium en cas de victoire et aux Normands de s'en approcher en cas de succès. .....



Cfa2

Alençon à fait un nul 3 partout face à Lannion ... Alençon est 10ème.



Division d?Honneur

Flers s?est une nouvelle fois imposé 3 à 0 face à Pointe Hague... Vire bat St Lô, 1 à 0....

Flers reste leadeur avec 6 points d?avance sur le second, Deauville-Trouville... qui a battu Lisieux 2 à 1... Vire est 4ème .....



Basket

Pro A Le MSB s?impose en beauté 90 à 50 face Orléans?C'est la plus large victoire des sarthois, cette saison.



Ultime journée de Pré-Nationale Alençon bat Pont-l?Évêque, 77 à 41Les alençonnaises battent Ifs 59 à 46. Les garçons et les filles sont 3ème...



Rugby, fédérale 3... L?Aigle termine le championnat second, avec une belle victoire, 38 à 12 face à Chauray...

L?aigle débutera le championnat de France le 1er mai.





Moto :

Le 75ème Bol d?or à Magny Cours, le lexovien Mathieu Lagrive a terminé 8ème, victoire de Vincent Philippe, sur Suzuki, managée par le sarthois, Dominique Mélian.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire