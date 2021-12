La cérémonie des victoires de la musique 2017 sera diffusée vendredi 10 février sur france 2. Voici la liste des nommés:

Jain est nommée 3 fois: meilleur clip, meilleure artiste féminine et meilleur concert ou spectacle musical.

Il y a 2 double-nommés: Benjamin Biolay dans meilleur artiste masculin et meilleur album de chansons et puis Véronique Sanson dans meilleure artiste féminine et meilleure chanson originale.