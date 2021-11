Petit-Couronne. Près de Rouen, l'enfant disparu a été retrouvé

Samedi 7 janvier 2017, vers 23h, un différend entre un couple, responsable d'un enfant sous tutelle souffrant de déficience mentale, éclate à Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Sans s'en rendre compte, l'enfant se retrouve seul devant la porte de l'appartement. La tutrice et son mari se rendent compte de cette disparition et alertent la police.

Retrouvé seul à Petit-Couronne

Le même soir, un homme retrouve l'adolescent disparu sain et sauf dans le sas d'entrée d'une banque, à Petit-Couronne (Seine-Maritime). Il le ramène chez lui et prévient sa mère. Ils tergiversent toute la journée du dimanche 8 janvier 2017 pour savoir s'ils doivent ou non alerter la police. Ce qu'ils font finalement à 20h.

Transporté à l'hôpital

Les forces de l'ordre ont pris en charge l'adolescent et l'ont ramené à son domicile. Il a depuis été transporté à l'hôpital pour des vérifications.

A LIRE AUSSI.

En Normandie, une femme tente de se suicider, les pompiers la sauvent

Les policiers municipaux armés : le débat fait rage en Normandie

Seine-Maritime : ils dérobent téléphone portable, scooter, et tentent un home-jacking dans la même journée