Bison Fûté voit en Orange ce vendredi et samedi sur les routes de nos régions... Rouge, lundi pour les retours ! Un week-end placé sous la haute surveillance des forces de l'ordre !

Ce week-end Pascal sera l?un des seuls à rallonge... le 1er mai tombe un dimanche, idem pour le 8 mai.... Beaucoup d?entre nous vont donc en profiter, d?autant que le soleil sera de la partie !

Conséquence : un trafic dense sur les routes de nos régions... Bison Fûté a ressorti pour l?occasion ses plumes colorées... ce sera Orange ce vendredi après midi, et samedi toute la journée... Lundi, ce sera même Rouge, pour les retours...



Sur le bord des routes ornaises notamment : des gendarmes et des policiers mobilisés ... de nombreux contrôles pour traquer les automobilistes qui roulent trop vite, sous l?emprise de l?alcool ou de stupéfiants, ou ceux qui ne se souviennent plus des règles élémentaires de sécurité routière... ceinture, téléphone au volant, non respect des lignes blanches !!



Une vingtaine de points de contrôle, viendront s'ajouter aux 22 radars fixes automatiques implantés dans l'Orne, où, les autorités déplorent déjà 7 morts et 33 blessés hospitalisés...

