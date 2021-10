La météo du 27 avril

Un temps frais et un peu brumeux domine ce matin sous un ciel plus ou moins nuageux.

En cours de matinée, de belles éclaircies reviendront, malgré quelques passages nuageux sans conséquence.

Le temps restera donc sec ? mais plus frais, avec un vent de nord à nord-est assez soutenu :les rafales atteindront 40 à 50 km/h.

Les températures maximales ne dépasseront pas 16 à 18 degrés.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire