Granville. Coupe de France, Granville/Angers : "Pour ne rien regretter, il faut être ambitieux!"

Petit-Poucet entré dans l'histoire de la 99e Coupe de France, l'an passé, l'US Granville se verrait bien renouveler l'exploit pour cette 100e édition, ce dimanche 8 janvier 2017. Johan Gallon a son idée derrière la tête mais Angers et son statut de L1, compte faire parler sa supériorité.

Autant on a pu déceler, dès le tirage au sort, une certaine forme d'équilibre dans le duel entre Avranches et Laval de ce vendredi soir, autant l'écart sera important, ce dimanche 8 janvier 2017, à partir de 17h entre Granvillais et Angevins. Promus en CFA, les Manchois auront en face d'eux, une des formations les plus combatives de Ligue 1. Là est d'ailleurs toute la clé de cette rencontre. Angers va-t-il conserver sa culture de formation ne rechignant jamais à l'effort ou les hommes de Stéphane Moulin miseront-ils sur l'écart technique logique ? Difficile de répondre à cela mais Johan Gallon le coach granvillais a son plan bien en tête.

La tête qui peut faire la différence pour Granville, mais aussi et surtout l'expérience. Des grands matchs, à Louis Dior et ailleurs, l'US Granville en a vécu bon nombre la saison dernière, jusqu'à la consécration à d'Ornano, face à Marseille (0-1). Cette expérience acquise, Johan Gallon et tout son groupe vont forcément la mettre à profit.

Granville-Angers ce sera dimanche 8 janvier 2017, en direct et en intégral à partir de 16h45 sur Tendance Ouest avec Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé.

