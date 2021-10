L?Adème (agence de l?environnement et de la maitrise de l?énergie) et la région Basse-Normandie ont retenu 18 projets, sur 40 dossiers déposés, pour la construction de Bâtiments Basse Consommation.



Parmi les derniers lauréats, dévoilés hier :

la halle des sports de Gacé, la maison médicale de Carrouges, la salle bivalente de Lonrai, et l?internat de Pointel.

