Connaissez-vous les courses de mini-Z? Il n'est pas nécessaire de disposer d'un circuit de la taille de celui de Monte-Carlo pour cela. Anthony Briois a simplement dû réquisitionner un garage pour organiser ce type de courses automobiles. La raison est très simple. La Mini-Z est une voiture version modèle réduit, fonctionnant à l'électricité.

Un circuit à Bavent

C'est à Bavent que le jeune étudiant en commerce, âgé de 22 ans, a installé son circuit. Les voitures, pilotées par télécommandes par les joueurs, enchaînent les tours de pistes à des vitesses pouvant atteindre entre 25 et 35 kilomètres à l'heure. "Ce ne sont pas des jouets" prévient Anthony, qui pratique ce type de course depuis 10 ans. Il est en effet vice-champion de France catégorie "1/10e piste thermique", un modèle à essence.

De vraies courses

Le prix d'une voiture basique avoisine les 200 euros. "Auxquels il faut ajouter environ 150 euros de modifications pour faire les compétitions. Pour le moment nous sommes trois. On aimerait avoir un peu plus de monde pour pouvoir organiser à nouveau des courses" prévient le jeune homme. Avis aux amateurs.

Un championnat de Normandie

L'équipe d'Anthony organise un championnat en Normandie. Il suffit que le club demande à organiser une course auprès de l'instance régionale. En mini-Z il n'y a pas de fédération officielle, donc "pas besoin de licence pour s'inscrire".

Cette discipline concerne une cinquantaine de participants dans la région Normandie. L'objectif d'Anthony est donc d'attirer de nouveaux joueurs à Bavent et dans les environs de Caen. "On se réunit tous les mardis à partir de 18h. On peut prêter des voitures à ceux qui voudraient essayer".

Pratique. Si vous êtes intéressés, Anthony Briois, 06 42 84 35 99 ou anthony.du.14@live.frHameau Chef de Rue14860 Bavent

