Pas de panique, ça n'était qu'un exercice ! Que ceux qui sont passés près du Kindarena de Rouen (Seine-Maritime) jeudi 5 janvier 2017 se rassurent, le site ne subit aucune attaque. Il s'agit d'un exercice "alerte attentat", coordonné par la préfecture de Seine-Maritime, en association avec la Métropole, la Ville, le réseau de transports en commun TCAR et le parquet de Rouen.

Être prêt en cas d'attaque

Le but était de tester le dispositif d'intervention des forces de l'ordre et la capacité de réaction des secours en cas d'attaque réelle. Sur place, plus d'une centaine de policiers, militaires, pompiers et autres secouristes ont déjoué un scenario fictif dans lequel des terroristes faisaient de nombreuses victimes au sein de la salle.

À cause de plusieurs barrages de police autour du Kindarena, la TCAR a fait face à de nombreux retards et la circulation reste difficile dans tout le secteur du Mont-Riboudet et des quais rive droite, autour du pont Flaubert.

