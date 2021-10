Thyssenkrup passe sous pavillon Espagnol... Gestamp Automoçion s'engage à maintenir l'emploi

Après des mois d?attente et.... de crainte, les salariés de Thyssenkrup passent sous pavillon Espagnol... C?est Gestamp Automoçion qui reprend Thyssenkrup, qui comprend un site d?un millier de salariés au Theil sur Huisne l?un plus gros employeur ornais... L?Espagnol, est le leader mondial des équipementiers automobile, avec 70 usines réparties dans le monde... il s?est engagé à maintenir l?emploi et a investir massivement... Gestamp Automoçion qui était en concurrence avec un investisseur chinois avait reçu l?appui des constructeurs français notamment.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire