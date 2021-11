Le Houlme. Coups de fusil en Normandie : les auteurs retrouvés cinq mois plus tard

Les longues enquêtes sont encore payantes. C'est ce qu'ont dû se dire les forces de police, mardi 3 janvier 2017, en interpellant deux hommes responsables d'une fusillade au Houlme (Seine-Maritime), il y a cinq mois.

Deux tirs de fusil de chasse

Les faits remontent au 6 août 2016. Trois personnes invitées à une fête se disputent avec un voisin et le menacent de revenir dégrader son véhicule. Les trois individus quittent les lieux et reviennent quelques instants plus tard en voiture. Le passager arrière tire deux fois au fusil de chasse en direction de la victime, sans la toucher.

Sur place, la police interroge différents témoins et l'organisateur de la soirée, qui dit ne connaître que les surnoms des trois individus. Très vite, un membre du trio est identifié et interpellé le 10 août 2016. Placé en garde à vue, ce Rouennais de 25 ans nie les faits malgré l'identification formelle par la victime. Depuis, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Lons-le-Saunier (Jura) pour des délits routiers.

La victime les aurait menacés

Son audition et l'enquête de police ont finalement permis d'identifier ses deux complices. Mardi 3 janvier 2017, tous deux ont été placés en garde à vue. Le premier, un homme de 26 ans habitant à Eslettes, reconnaît avoir été dans le véhicule mais affirme ne jamais avoir tiré. Le second, âgé de 38 ans et résidant à Notre-Dame-de-Bondeville, avoue être l'auteur des deux coups de feu.

Les individus affirment que la victime les aurait menacés avec un couteau et une arme, mais les policiers n'en trouvent aucune chez la victime. Le tireur, lui, dit avoir jeté son fusil dans la Seine quelques jours après les faits. Il a été déféré pour être mis en examen pour "violence volontaire avec arme en réunion". L'autre passager de la voiture a été laissé libre.

