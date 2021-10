Le ministre de la Justice ouvre des négociations avec les avocats sur leur niveau de rémunération dans de cadre de la réforme de la garde à vue

Le garde des sceaux ouvre ce jeudi des négociations avec les avocats.... Mercredi ils étaient en grève.... Une vingtaine d?avocats des barreaux d?Alençon et d?Argentan, manifestaient en tenue de prétoire, devant le Ministère de la Justice pour réclamer une hausse des honoraires de leur assistance renforcée depuis l?application de la réforme de la garde à vue le 15 avril.... les avocats peuvent assister, à sa demande, le prévenu dès sa première audition... 300 euros ht pour une présence de l?avocat aux auditions, plus 150 euros ht, en cas de prolongation de la garde à vue au-delà de 24 heures...A ces revendications budgétaires, la profession ajoute des doléances sur les conditions matérielles de la garde à vue avec des locaux selon elle, inadaptés pour faire cohabiter policiers et avocats. Un mouvement national auquel participait également une vingtaine d?avocats du Mans, une dizaine de Laval ... Dans la région, toutes les audiences pénales ont été reportées...

