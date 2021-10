Le Haras du Pin n?aura que le Cross, lors des prochains Jeux Equestres mondiaux de 2014.

Ainsi a tranché le Conseil d?Administration, réuni ce matin :

A Caen : Le Stade d?Ornano où se dérouleront les cérémonies d?ouverture et de clôture, accueillera les compétitions de Jumping et de Dressage, ainsi que les épreuves de Dressage et de Saut d?obstacles du Concours Complet. Le Parc des Expositions, accueillera les épreuves de Reining, le Village Equestre et les zones d?expositions, de restauration et d?animations. Le Zénith abritera la compétition de Voltige. L?Hippodrome de la Prairie accueillera le Dressage Para-équestre et les épreuves d?Attelage, avec un marathon de 18 km qui empruntera quelques rues du centre-ville caennais et les chemins existants de la Vallée de l?Orne.



Pour compléter ce dispositif, l?épreuve de Cross du Concours Complet se déroulera dans l?Orne au Haras du Pin, qui perd l?endurance, puisque finalement, elle aura lieu en boucles, autour du Mont St Michel, sur 160 km



Les villes de St Lô et de Deauville accueilleront chacune une discipline en démonstration : respectivement le horse-ball et le polo.

