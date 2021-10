La patrouille de France survolera bien le GP de France Moto

Finalement, le feu vert vient d'être donné: un dispositif permettant de sécuriser l?espace aérien sera mis en place pour permettre le passage de la patrouille de France à l?occasion du Grand Prix de France Moto



Le préfet a décidé, sur l?avis de la direction générale de l?aviation civile, la mise en place d?une zone d?interdiction temporaire de survol afin de sécuriser le passage de la patrouille. Cette interdiction sera activée de 13h40 à 14h le dimanche 15 mai et concernera le couloir prévu pour le passage de la patrouille de France.



Cette décision se traduira par l?édition d?un arrêté préfectoral et d?un NOTAM qui sera disponible sur le site du service de l?information aéronautique et consultable par tous les usagers aériens.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire