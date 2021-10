Foot, Alençon remporte la coupe de Basse Normandie séniors, en battant Orbec 2 à 1... ligue 1, Caen fait un nul face à l'avant dernier Lens, 1 partout... Ligue 2, Le Mans bat Tours, 3 et 0... Laval q

Football :



Alençon, remporte le trophée de la coupe de Basse Normandie séniors, samedi au stade d?Ornano à Caen... L? US Alençon, pensionnaire de CFA 2, bat 2 à 1 Orbec, formation de DSR?.Deux buts marqués en fin de match !

? Alençon est le nouveau champion régional sous la houlette de son binôme d?entraineur? Cyril François et Eric Sénéchal?. Alençon retrouvera le championnat de CFA 2, mercredi face à Laval?.



Et dans un stade plein, Caen affrontait Lens, pour le compte de la 34ème journée de ligue 1?une occasion manquée pour les malherbistes qui ont fait un nul, 1 partout face à l?avant dernier du classement? Caen reste 15ème et va devoir rencontrer quatre équipes du top 10 avant le terme de ce championnat, dont Lyon et Marseille.



En ligue 2, le Mans a battu Tours 3 à 0?..les sarthois restent au pied du podium à deux points du troisième, Ajaccio?. Le Mans ira à Troyes demain soir

Laval est allé battre Istres, 1 à 0?. Les mayennais, actuels 11ème, affrontent ce lundi soir, sur leur pelouse le leader, Evian ? Thonon ?.



Rugby

32ème de finale du championnat de France :

L?Aigle à fait un nul, 10 partout face à Issoudun... les aiglons n?ont pu rattraper leur retard, la saison est finie pour le RC L?Aigle

