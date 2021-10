La Basse Normandie au Festival de Cannes, 3 films selectionnés pour la quinzaine des réalisateurs

Le Festival de Cannes.

3 films « La Fée », « Sur la Planche », et « Bovines », qui ont bénéficié du Fond d?aide à la création et à la production de la région Basse-Normandie sont sélectionnés à la « quinzaine des réalisateurs » ? et comme chaque année, la maison de l?image de Basse-Normandie sera présente sur le festival de Cannes, dans le village international.

