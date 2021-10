soleil, ciel bleu, avec quelques nuages élevés aujourd'hui, un peu plus nombreux en fin de journée... T° de 0.5° ce matin, à 17 / 20° l'après midi

Le dernier saint de glace, s?est fait sentir ce vendredi matin... il a fait un petit 0°5 à Argentan et Flers ; 1°5 à L?Aigle ; 2°5 à Alençon ; 6° à Mortagne.



Après un début de matinée très frais, on retrouve un temps sec et largement ensoleillé en journée, malgré la présence de quelques petits nuages sans conséquence.

Ils deviendront un peu plus nombreux ce soir... nos régions se retrouveront à la limite d?une zone de faibles pluies... quelques gouttes pourraient venir humidifier les sols ce soir et cette nuit...

Les températures maximales atteignent 17 à 20 degrés.

