L'essentiel du sport régional du week-end du 15 mai

Les 10kms d?Argentan :

La 31ème édition de cette épreuve sera disputée vendredi.

Départ à 19h, pour les jeunes ?à 19h45, pour les « 5 kilomètres ».

?et à 20h30 pour les « 10 kilomètres ».



L?évènement de ce week-end, c?est bien sûr le Grand prix de France moto, au Mans : 4ème manche du championnat du Monde ? avec tous les français, qui seront devant leur public !



Football :

Ligue 1

Caen reçoit Montpellier

Coup d?envoi dimanche à 17h à D?Ornano



36ème journée de Ligue 2

Avec le derby des Pays de la Loire :

Le Mans FC reçoit Laval : match disputé lundi soir à 20h.



Cfa2

Samedi à 18h, match difficile pour

Alençon, qui reçoit Guingamp ? les bretons sont seconds du championnat.



Division d?Honneur

Samedi 18h : Vire reçoit Avranches.

A 19h : le leader Flers va à Lisieux.



Cyclisme, dimanche, à l?Epinay le Comte :

Épreuve départementale 1/2/3/4 le matin.

3 et Junior l?après-midi.



Samedi et dimanche: Randonnée Flers / Le Mont Saint Michel, départ 8h00 sur le parking du centre aquatique CapFl'O.

