Après un ciel nuageux, le soleil va revenir progressivement et briller largement cet après midi... T° de 9 à 20°

Météo France relevait ce mardi matin... 9°5 à Alençon et Argentan, 10° à L?Aigle, 10°5 à Mortagne au perche...



La matinée est calme et douce sous un ciel couvert ....

Le Temps redevient de nouveau agréable cet après-midi avec le retour de belles éclaircies, d'abord par le Bocage avant de s?élargir à l?ensemble de nos régions...

Les températures cet après midi en hausse 18 degrés à Flers, 19 degrés à l'Aigle, 20 degrés à Alençon et à Rémalard.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire