Le soleil domine encore ce mercredi.... T° de 5 à 23°

Météo France a relevé ce mercredi matin, 5°0 à Argentan et à Flers, 5°5 à L?Aigle, 6°1 à Alençon, 7°5 à Mortagne.



Ce matin, le temps est sec et frais sous ciel est passagèrement voilé ce qui n'empêche pas le soleil de filtrer largement.

Cet après-midi, c'est un temps chaud et lumineux qui dominera

Le soleil généreux fait monter les températures jusqu?à 20 à 23 degrés

