Après la grisaille matinale, les éclaircies reviendront progressivement l'après midi... T° jusqu'à 20°

T° douces ce jeudi matin.... un minimum de 10°5 à Flers, 11°6 à Mortagne, 11°8 à L?Aigle, 12°2 à Argentan, 12°6 à Alençon,



Un front très atténué en voie de dislocation aborde notre région en ce début de matinée. Le temps est ainsi gris et les nuages nombreux. Ils couvrent le ciel et peuvent donner de façon isolée et très temporaire quelques crachins, principalement sur du Nord-Bocage au Pays d'Auge. Cela restera anecdotique et n'inversera pas la tendance à la sécheresse. Ces nuages se morcelleront et le soleil reviendra en cours d'après-midi .....



Les températures, cet après-midi, 17 degrés à L'Aigle, 18 à Flers, 19 à Argentan et 20 à Alençon.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire