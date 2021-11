49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes, c'est le temps qu'il a fallu au skipper breton Thomas Coville pour effectuer un tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale à bord de son trimaran Sodebo. La performance est gigantesque quand on sait que Francis Joyon, détenteur du record jusqu'ici, avait mis sept jours de plus.

Depuis son retour à Brest (Finistère), lundi 26 décembre 2016, les réactions du monde de la voile sur la performance de Thomas Coville sont unanimes, à l'image de celle du skipper de Cherbourg, Alexis Loison.

Cherbourg. Tour du monde à la voile : la réaction du Manchois Alexis Loison au record de Thomas Coville Impossible de lire le son.

