Grand-Couronne. Porté disparu, un homme retrouvé mort partiellement brûlé dans sa voiture

Un corps sans vie a été retrouvé dans une voiture vendredi 23 décembre 2016 sur la route forestière de Beauval, sur la commune de Grand-Couronne. La victime, un jeune homme de 28 ans, était recherchée après que sa soeur a déclaré sa disparition inquiétante.

La thèse du suicide

En patrouillant, le Groupe de sécurité et de proximité a repéré un véhicule correspondant au signalement de celui de l'homme recherché. Le corps qu'ils retrouvent à l'intérieur est partiellement brûlé et un bidon d'essence est posé à côté de la victime, au pied du siège passager. Pourtant, selon les premières constatations, il semblerait que le feu se soit éteint de lui-même rapidement et que la victime soit morte asphyxiée.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de son décès, même si les premiers signes orientent les enquêteurs vers la thèse d'un suicide.