Ambiance grise et froide... de nouvelles chutes de neige attendues ce jeudi sur toute la région

Météo France a relevé ce matin... -3°0 à Mortagne et L?Aigle, -2°0 à Alençon, -1°3 à Flers -1°0 à Argentan.....



Dans une ambiance grise et froide, de faibles chutes de neige continuent se produisent encore par intermittence. on attend en général entre 2 et 5 cm, très localement 10.....Les températures maximales restent négatives avec -1 à -2 degrés prévus.

Le vent est faible à modéré. Plutôt de sud-ouest ce matin, il passera au nord d'ici ce soir.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire