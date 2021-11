Rouen. Basket: duel de mal classés entre Rouen Métropole Basket et Boulogne

12e journée du championnat de Pro B vendredi 23 décembre 2016 pour le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) qui se déplace sur le parquet de Boulogne pour une rencontre qui débutera à 20h.

Le RMB n'a plus le choix

Lanterne rouge du championnat, les Rouennais n'ont plus vraiment le choix s'ils veulent quitter les profondeurs du classement où ils occupent actuellement la 18e et dernière place. Et quoi de mieux qu'un adversaire également en difficulté pour sortir la tête de l'eau.

Un adversaire accessible

En effet, le club de Boulogne connait un début de saison difficile avec une 16e place actuellement et une seule victoire de plus que les Rouennais au bilan (trois pour deux coté RMB).

Malgré la victoire des Nordistes lors de la dernière journée face à l'avant-dernier Chamond 96-73,le RMB pourrait rattraper Boulogne. Les joueurs de Rémy Valin pourraient, en cas de victoire, recoller au club de Boulogne en cette fin d'année 2016.

