plaques de verglas ce matin, neige attendue en matinée, de 2 à 10 cm ! T° froides de - 1 à 3°

Météo France relève ce matin.... 0°3 à Alençon, -0°2 à Argentan, -0°2 à Flers, -0°9 à L?Aigle, -0°4 à Mortagne.



Les températures sont voisines de 0 degré ce matin et les précipitations très faibles se produisent sous forme de bruine ou pluie faible avec parfois de la neige mêlée. Une zone neigeuse aborde ce matin nos régions .....La neige tient au sol , elle est plus faible sur le Bocage et donne une couche de 2 à 5 cm. Ces chutes sont plus abondantes sur la Plaine d'Alençon et le Perche où nous pourrions avoir 5 à 10 cm, elles persistent jusqu'en milieu d'après-midi puis finissent par quitter le Perche en soirée. Dans tous les cas, les conditions de circulation vont devenir difficiles. Le vent de nord-est est modéré à soutenu et renforce à la fois l'impression de froid et l'effet de la neige, il mollit le soir en tournant au nord.

Les températures culminent entre 1 et 3 degrés cet après-midi puis elles chutent de nouveau sous 0 degré ce soir.



ce soir et la nuit prochaine

La zone neigeuse quitte la région de Bellême et Rémalard en soirée. Des éclaircies se produisent en début de nuit sur l'ensemble du département et s'accompagnent d'une baisse des températures sous 0 degré. La neige au sol ne fond pas , elles est assez épaisse sur l'est du département et va induire partout des conditions de circulation perturbées. De petites giboulées de neige peuvent toucher la Calvados et les Pays d'Auge et D'Ouche en bordure, ailleurs il n'y a pas de nouvelles précipitations. Des brumes et des brouillards givrants se forment dans l'air froid avec la neige au sol en fin de nuit.

Le vent de nord puis nord-ouest est faible.

Les températures minimales se produisent en début de nuit et sont voisines de -2 à -4 degrés

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire