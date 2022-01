Vos conditions de circulations ce mercredi matin

Prudence sur les routes, parfois, verglacées ce matin, en particulier sur la plaine d?Argentan, le pays d?Auge et d?Ouche... Des secteurs glissants sont signalés ce matin à Ecouché, Briouze, le Sap, Monnai, L?Aigle, Falaise.... les axes prioritaires ne présentent pas de difficultés .......des opérations de salages sont en cours..... pluies verglaçantes en ce moment sur le secteur de carrouges

Traitement des chaussées aussi en ce moment sur le A 88 et l? A 28......



L?Orne, la Mayenne, la Sarthe, l?Eure et l?Eure et loire restent ce matin en vigilance Organe....

