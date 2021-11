Ligue 1: le Paris SG n'est plus souverain

"On n'est pas au top mais ce n'est pas catastrophique non plus": Lucas résume bien la première partie de saison du PSG. La deuxième partie de saison dira si l'accident industriel est, ou non, au rendez-vous.

En L1, le quadruple champion de France en titre est 3e, à seulement cinq points du leader Nice. Tout n'est pas perdu, mais Nice se rêve en Leicester français.

En Europe, 2e de sa poule de Ligue des champions, le PSG s'attend à un 8e de finale très compliqué contre le FC Barcelone (aller le 14 février au Parc des Princes, retour le 8 mars au Camp Nou).

Avec 39 points à la trêve, le PSG d'Emery est loin des standards du Paris de Laurent Blanc qui avait bouclé la mi-championnat l'an passé avec 12 unités supplémentaires. Moins hégémoniques dans le jeu et moins réalistes dans les zones de vérité, coupables de grossières fautes individuelles, les Parisiens prêtent le flanc aux critiques comme jamais dans l'ère qatarie, avec déjà quatre défaites en championnat.

Le carton (5-0) contre Lorient, lanterne rouge du championnat, a certes montré que tout n'est pas à jeter non plus, à l'image d'un Edinson Cavani - l'une des rares satisfactions de ce début de saison - qui marche dans les pas de Zlatan Ibrahimovic, avec 24 buts en 23 matches. Mais gare au trompe l'oeil.

La crise n'est pas passée loin

La belle série de cinq victoires de rang en L1 au mois de novembre, et les performances convaincantes contre Arsenal (1-1, 2-2) en C1, ont fait croire à l'époque que le technicien basque avait trouvé la bonne formule, après des débuts laborieux (deux défaites contre Monaco 3-1 et Toulouse 2-0, après seulement 7 journées). Mais le mois de décembre catastrophique a tout ruiné.

Pis, il a fragilisé la position d'Emery et même ressuscité le spectre de la fameuse crise automnale, tradition pourtant chassée depuis l'arrivée de QSI à l'été 2011.

Balayé par le très irrégulier Montpellier (3-0), puis tenu en échec (2-2) par les inconnus de Ludogorets - alors que la première place de son groupe en C1 lui tendait les bras - et le décomplexé leader Nice (2-2), le PSG a également chuté à Guingamp (2-1).

Mais après Lorient, les joueurs veulent y croire. "Pour moi, il n'y aucune crise, cela ne sert à rien de tomber dans la panique", veut rassurer Thomas Meunier, la seule recrue estivale convaincante, au milieu des flops Ben Arfa, Jesé et Krychowiak.

"Tous ensemble, je suis sûr qu'on va faire une 2e partie de saison magnifique", espère Lucas.

Le jugement du Barça

Lucas saura rapidement s'il avait raison. Il y a deux gros rendez-vous cochés dans le calendrier: Monaco, et son attaque de feu, le 29 janvier, et donc le 8e de finale aller de Ligue des champions face à l'ogre barcelonais, sacré en 2015. Messi, Suarez et Neymar risquent bien de conditionner la suite de la saison du PSG.

Au vu des dernières confrontations, qui ont à chaque fois tourné à l'avantage de la formation catalane, sortie vainqueur des quarts de finale (saisons 2012-2013 et 2014-2015) et première de la phase de poules (en 2014-2015), le club parisien part en ballotage défavorable.

Pour éviter une correction, le PSG va devoir sensiblement hisser son niveau d'ici le 14 février face, au hasard, à Messi, déjà parti sur des bases très élevées en C1 (10 buts en 5 matches). Avec un mercato d'hiver ambitieux et le retour en forme des cadres, pourquoi pas.

Mais vouloir limiter la casse face au Barça reviendrait à revoir ses ambitions à la baisse, bien loin du projet initial et l'arrivée d'Emery, censé franchir un cap en Europe. Si Emery voulait de l'intensité, il va être servi en 2017.

A LIRE AUSSI.

Ligue des champions: très compliqué pour Paris et Monaco

PSG: Emery, à Lyon pour imposer sa griffe

Ligue 1: Monaco et Paris, décompression interdite

Ligue 1: Nice champion d'automne, puis champion tout court ?

Paris SG: vite éloigner l'avis de tempête