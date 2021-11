Game of Thrones, Scandal, The Walking Dead,Twin Peaks: découvrez le calendrier des séries américaines en 2017

JANVIER



1er janvier

"The Mick", nouveauté (Fox)

"Ramson", nouveauté (CBS)

"Pure Genius", reprise saison 1 (CBS)

"Sherlock", saison 4 (PBS)

"Conviction", reprise saison 1 (ABC)

"Brooklyn Nine-Nine", saison 4 (Fox)



2 janvier

"Shadowhunters", saison 2 (Freeform)

"Man with a Plan", reprise saison 1 (CBS)

"Scorpion", reprise saison 3 (CBS)

"2 Broke Girls", reprise saison 6 (CBS)

"The Odd Couple", reprise saison 3 (CBS)

"Kevin Can Wait", reprise saison 1 (CBS)



3 janvier

"Bones", saison 12 (Fox)

"New Girl", reprise saison 6 (Fox)

"Chicago Fire", reprise saison 5 (NBC)

"Chicago PD", reprise saison 4 (NBC)

"The Middle", reprise saison 8 (ABC)

"Fresh off the Boat", reprise saison 3 (ABC)

"American Housewife", reprise saison 1 (ABC)

"NCIS", reprise saison 14 (CBS)

"NCIS : Nouvelle-Orléans", reprise saison 3 (CBS)

"Bull", reprise saison 1 (CBS)

"Teen Wolf", reprise saison 6 (MTV)

"No Tomorrow", reprise saison 1 (CW)



4 janvier

"Lethal Weapon", reprise saison 1 (Fox)

"Blindspot", reprise saison 2 (NBC)

"New York unité spéciale, reprise saison 18 (NBC)

"Star", nouveauté (Fox)

"Modern Family", reprise saison 8 (ABC)

"The Goldbergs", reprise saison 4 (ABC)

"Black-ish", reprise saison 3 (ABC)

"Speechless", reprise saison 1 (ABC)

"Frequency", reprise saison 1 (CW)



5 janvier

"Nashville", saison 5 (CMT)

"Superstore", reprise saison 2 (NBC)

"The Good Place", reprise saison 1 (NBC)

"Chicago Med", reprise saison 2 (NBC)

"The Blacklist", reprise saison 4 (NBC)



6 janvier

"Emerald City", nouveauté (NBC)

"Grimm", saison 6 (NBC)

"Rosewood", reprise saison 2 (Fox)

"Sleepy Hollow", saison 4 (Fox)

"Crazy Ex-Girlfriend", reprise saison 2 (CW)

"One Day at a Time", nouveauté (Netflix)

"MacGyver", reprise saison 1 (CBS)

"Dr Ken", reprise saison 2 (ABC)

"Last Man Standing", reprise saison 6 (ABC)



8 janvier

"NCIS : Los Angeles", reprise saison 8 (CBS)

"Elementary", reprise saison 5 (CBS)

"Madam Secretary", reprise saison 3 (CBS)

"Les Simpson", reprise saison 28 (Fox)

"Les Griffin", reprise saison 15 (Fox)

"Son of Zorn", reprise saison 1 (Fox)



10 janvier

"Taboo", nouveauté (FX)

"This Is Us", reprise saison 1 (NBC)

"Agents of Shield", reprise saison 4 (ABC)



12 janvier

"Colony", saison 2 (USA Network)



13 janvier

"Sneaky Pete", nouveauté (Amazon)

"A Series of Unfortunate Events", nouveauté (Netflix)



15 janvier

"Homeland", saison 6 (Showtime)

"Victoria", nouveauté (PBS)

"The Young Pope", nouveauté (HBO)



16 janvier

"Lucifer", reprise saison 2 (Fox)



18 janvier

"Six", nouveauté (History)



19 janvier

"Baskets", saison 2 (FX)

"Grey's Anataomy", reprise saison 13 (ABC)

"How to get Away with Murder", reprise saison 3 (ABC)

"Scandal", saison 6 (ABC)



20 janvier

"Frontier", nouveauté (Netflix)



23 janvier

"Quantico", reprise saison 2 (ABC)

"Supergirl", reprise saison 2 (CW)

"Jane the Virgin", reprise saison 3 (CW)



24 janvier

"Legends of Tomorrow", reprise saison 2 (CW)

"The Flash", reprise saison 3 (CW)

"Outsiders", saison 2 (WGN)



25 janvier

"The Path", saison 2 (Hulu)



26 janvier

"Riverdale", nouveauté (CW)

"Supernatural", reprise saison 12 (CW)



27 janvier

"Z : The Beginning of Everything", nouveauté (Amazon)



29 janvier

"Black Sails", saison 4 (Starz)



FEVRIER



1er février

"The 100", saison 4 (CW)

"Arrow", reprise saison 5 (CW)

"Esprits criminels", reprise saison 12 (CBS)

"Code Black", reprise saison 2 (CBS)

"Madiba", nouveauté (BET)



2 février

"Powerless", nouveauté (NBC)

"Training Day", nouveauté (CBS)

"The Big Bang Theory", reprise saison 10 (CBS)

"The Great Indoors", reprise saison 1 (CBS)

"Mom", reprise saison 4 (CBS)

"Life in Pieces", reprise saison 2 (CBS)



3 février

"Santa Clarita Diet", nouveauté (Netflix)



5 février

"24 : Legacy", nouveauté (Fox)



6 février

"APB", nouveauté (Fox)



8 février

"Legion", nouveauté (FX)



10 février

"Reign", saison 4 (CW)



12 février

"Girls", saison 6 (HBO)

"The Walking Dead", reprise saison 7 (AMC)



13 février

"Humans", saison 2 (AMC)



14 février

"The Mindy Project", reprise saison 5 (Hulu)



15 février

"Doubt", nouveauté (CBS)



19 février

"Big Little Lies", nouveauté (HBO)

"Billions", saison 2 (Showtime)

"The Good Fight", nouveauté (CBS)



22 février

"Major Crimes", reprise saison 5 (TNT)



23 février

"The Blacklist : Redemption", nouveauté (NBC)

"Sun Records", nouveauté (CMT)



27 février

"Taken", nouveauté (NBC)



MARS



1er mars

"Unbreakable Kimmy Schmidt", saison 3 (Netflix)



5 mars

"Chicago Justice", nouveauté (NBC)

"Shades of Blue", saison 2 (NBC)



7 mars

"Trial & Error", nouveauté (NBC)



10 mars

"The Vampire Diaries", reprise saison 8 (CW)



17 mars

"Marvel's Iron Fist", nouveauté (Netflix)

"The Originals", saison 4 (CW)



22 mars

"Empire", reprise saison 3 (Fox)



26 mars

"To Walk Invisible : The Bronte Sisters", nouveauté (PBS)



AVRIL



4 avril

"iZombie", saison 3 (CW)



18 avril

"Pretty Little Liars", saison 7 (Freeform)



21 avril

"Blue Bloods", reprise saison 7 (CBS)



25 avril

"Great News", nouveauté (NBC)



26 avril

"The Handmaid's Tale", nouveauté (Hulu)



28 avril

"Hawaii Five-O", reprise saison 7 (CBS)



MAI



5 mai

"Sense8", saison 2 (Netflix)



23 mai

"Casual", saison 3 (Hulu)



Courant 2017

"Game of Thrones", saison 7 (HBO)

"Silicon Valley", saison 4 (HBO)

"Veep", saison 6 (HBO)

"Room 104", nouveauté (HBO)

"The Deuce", nouveauté (HBO)

"Better Call Saul", saison 3 (AMC)

"Preacher", saison 2 (AMC)

"Fear the Walking Dead", saison 3 (AMC)

"Designated Survivor", reprise saison 1 (ABC)

"Time after Time", nouveauté (ABC)

"Still Star-Crossed", nouveauté (ABC)

"The Catch", saison 2 (ABC)

"American Crime", saison 3 (ABC)

"Downward Dog", nouveauté (ABC)

"Imaginary Mary", nouveauté (ABC)

"Once Upon a Time", reprise saison 6 (ABC)

"Shots Fired", nouveauté (Fox)

"Prison Break", retour (Fox)

"Gotham", reprise saison 3 (Fox)

"Making History", nouveauté (Fox)

"The Americans", saison 5 (FX)

"Bates Motel", saison 5 (FX)

"The Strain", saison 4 (FX)

"House of Cards", saison 5 (Netflix)

"The Punisher", nouveauté (Netflix)

"The Defenders", nouveauté (Netflix)

"Orange is the New Black", saison 5 (Netflix)

"Bloodline", saison 3 (Netflix)

"Stranger Things", saison 2 (Netflix)

"Grace and Frankie", saison 3 (Netflix)

"Wet Hot American Summer : Ten Years Later", nouveauté (Netflix)

"Master of None", saison 2 (Netflix)

"Love", saison 2 (Netflix)

"The Ranch", saison 2 (Netflix)

"Narcos", saison 3 (Netflix)

"Marseille", saison 2 (Netflix)

"The Get Down", deuxième partie de la saison 1 (Netflix)

"Twin Peaks", retour (Showtime)

"Episodes", saison 5 (Showtime)

"Star Trek Discovery", nouveauté (CBS)

"Midnight Texas", nouveauté (NBC)

"Orphan Black", saison 5 (BBC America)