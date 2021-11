Ivre, il vole un sapin dans la rue, mais les aiguilles sur le trottoir ont conduit les gendarmes à lui

Fier de son butin, le jeune homme, toujours sous le coup de l'alcool, a peut-être vu un peu trop grand. Contraint de traîner l'arbre sur le trottoir, ce dernier y a laissé des plumes... du moins des aiguilles, que la police n'a eu qu'à suivre avant d’interpeller le suspect.



LIRE AUSSI : Ivre, il prend le métro... en voiture !



Alertés du vol par des commerçants du quartier au petit matin, ils n'ont pas mis longtemps avant de retrouver le fautif. Toujours alcoolisé à son interpellation, l'homme âgé d'une vingtaine d'année a déclaré vouloir "Fêter ses vacances".



Le sapin kindnapé a pu être récupéré par les forces de l'ordre, et a retrouvé sa place dans la rue. Le jeune homme a lui fini en garde à vue, et le boucher n’a pas souhaité porter plainte.



LIRE AUSSI : Ivre, il se fait flasher, et fait demi tour pour demander à quelle vitesse il roulait